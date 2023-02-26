GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı
ABONE OL

Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

Adıyaman’da 1929 yılında inşa edilen Alman Köprüsü 11 ili etkileyen depremlerde yıkılmadı. Köprünün sadece ayaklarında çatlamaların meydana geldiği görüldü. Tarihi köprü havadan da görüntülendi

26.02.2023 - 16:51 | | DHA
Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi’nde Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Alman Köprüsü’nün deprem felaketinde ayaklarında çatlamalar oldu. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

Adıyamandaki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

GÜNCEL HABERLER

Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

Felaketten geriye bunlar kaldı! Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Felaketten geriye bunlar kaldı! Mezar başlarında oyuncaklar, kıyafetler ve özel eşyalar

Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı!

Bakan Koca'dan şebeke suyu uyarısı!