Adıyaman'daki 94 yıllık Alman Köprüsü depremde yıkılmadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Alman Köprüsü, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmadı. Sultan 2. Abdulhamid'in Bağdat Demiryolu Projesi’nde Almanlar tarafından 1929 yılında inşa edilen tarihi Alman Köprüsü’nün deprem felaketinde ayaklarında çatlamalar oldu. Toplam 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğinde, 12 ayak ve 7 kemeri bulunan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.