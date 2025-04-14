GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde hasar tespiti yapıldı
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde hasar tespiti yapıldı

Adıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde hasar tespiti yapıldı

14.04.2025 - 18:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Adıyaman'da zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde hasar tespiti yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde zarar tespit çalışmasına başlandı.

Hava sıcaklığının 11-12 Nisan'da sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının etkili olduğu ilçede, zirai don nedeniyle Trabzon hurması, badem, ceviz, kiraz ve üzüm başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5 ekip, sahada zarar tespit çalışmasına başladı.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin zira dondan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Zarar tespit çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Aras, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, dilekçelerini Ziraat Odamıza ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze teslim etti. Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyoruz ki devletimiz, depremde olduğu gibi bu süreçte de bizlere sahip çıkacaktır. Hasar çok büyük. Tüm meyve bahçelerine kadar ciddi zarar var."

Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ümit Taymur da üreticilerin zirai don nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşadığını vurgulayarak, ekiplerin hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü ve yetkililerin üreticilere destek olmaya çalıştığını ifade etti.

Haberin Devamı

Güncel Haberler

Adana'da 7 yaşındaki Cumali'den 3 gündür haber yok! Terliğinin teki bulundu
#Gündem

Adana'da 7 yaşındaki Cumali'den 3 gündür haber yok! Terliğinin teki bulundu

Bolu'da Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı
#Gündem

Bolu'da Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı

Narin Güran davası 25 Nisan'a ertelendi
#Gündem

Narin Güran davası 25 Nisan'a ertelendi