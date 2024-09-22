Adıyaman'da yıldırımın düştüğü samanlık alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit mahallesinde Abdurrahman E.'ye ait tarlada bulunan saman yığınına yıldırım düştü. Düşen yıldırım samanları alev topuna çevirdi. Samanların yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda mddi hasar meydana geldi.