Adıyaman’da sopalı, baltalı arazi kavgası: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı, baltalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen kavgada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsat, Kahta ilçe Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.