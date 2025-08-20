Adıyaman'da 20 köye çözüm bulundu: 2 bin tonluk yapıldı

Haberin Devamı

İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, kendi bölgesindeki köylerin sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Meclis Üyesi Turan Yıldırım, bölgede yapılan yeni yatırımlarla 20 köyün su sorununun kalmayacağına dikkat çekerek, "Göreve geldiğimde ilk hedefim içme suyu sorununu çözmekti. Kahta ilçemize bağlı 17, Samsat ilçemize bağlı ise 3 köy olmak üzere toplamda 20 köyümüzü için iki tane büyük su deposu depo yaptık. Bunlardan biri Dut Köyü'nde, diğeri Hac Yusuf Köyü'nde yer alıyor.

Her biri bin ton kapasiteli olan bu depolarla toplamda 2 bin tonluk su deposu kazandırdık. Depolarımızın her biri 10 köye Recep Suyu sağlayacak ve böylece 20 köyümüzün içme suyu sıkıntısı tamamen bitecek. Depoların kontrolleri tamamlandı ve şebeke bağlantıları ise hızla devam ediyor. Bağlantı ihalesi yapıldı. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Bir ay içinde bağlantılar tamamen bitmiş olacak ve köylerimize su verilmeye başlanacak" ifadelerini kullandı.





Ayrıca 5 köy için de farklı bir proje hazırladıklarını söyleyen Meclis Üyesi Yıldırım, "Barajdan su kaldırılarak 500 tonluk havuz yapılacak ve bu köylerimizin ihtiyacı buradan karşılanacak. Çalışmalar başlatıldı, projeler tamamlanır tamamlanmaz ihalesi yapılacak. Hedefimiz, en geç bir yıl içinde hiçbir köyümüzde su sorunu bırakmamaktır" diye konuştu.