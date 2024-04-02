Adıyaman ve ilçelerini kazanan partiler 💥​ Adıyaman ilçe belediye başkanları hangi partiden? Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut seçim sonuçları

Adıyaman ilçe belediye başkanları hangi partiden? Adıyaman'da belediye başkanlığı el değiştirdi. CHP adayı %49.14 oy alırken, AK Parti adayı %27.66 oy oranında kaldı. CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı kazandı. Yeniden Refah Partisi ise %13.96 oy oranı ile 3. sırada yarışı tamamladı. İşte Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut seçim sonuçları

ADIYAMAN İLÇELERİ SEÇİM SONUÇLARI

Besni - Reşit Alkan - AK Parti - yüzde 38.75

Çelikhan - Mahmut Şahin - DEVA - yüzde 33.65

Gerger - Erkan Aksoy - AK Parti - yüzde 55.17

Gölbaşı - Ahmet Değirmenci - CHP - yüzde 40.43

Kâhta - Mehmet Can Hallaç - AK Parti - yüzde 35.72

Samsat - Halil Fırat - AK Parti - yüzde 70.84

Sincik - Mehmet Yakan - AK Parti - yüzde 57.33

Tut - Ercan Öncebe - AK Parti - yüzde 50.29

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

1976 yılında Adıyaman'ın Bağlıca köyünde dünyaya gelmiş, Adıyaman ve Adana'da eğitimini tamamlamış, ardından Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.

Haberin Devamı

Siyaset yaşamı 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.

dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.

2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı.

2024 yerel seçimleri'nde CHP'den Adıyaman belediye başkan adayı oldu.