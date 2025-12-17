Adıyaman Kahta'da traktör devrildi:1 ölü

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sürmeye giden Bedir Yiğit (75) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedir Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.