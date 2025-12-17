GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman Kahta'da traktör devrildi:1 ölü
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman Kahta'da traktör devrildi:1 ölü

Adıyaman Kahta'da traktör devrildi:1 ölü

17.12.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Adıyaman Kahta'da traktör devrildi:1 ölü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarla sürmeye giden Bedir Yiğit (75) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bedir Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Ünye'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
#Gündem

Ünye'de hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sinop'ta SMA’lı Uras Çağrı bebek için zaman daralıyor
#Gündem

Sinop'ta SMA’lı Uras Çağrı bebek için zaman daralıyor

Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor! 'Bizim sevgimizi hissetsinler'
#Gündem

Sakaryalı kadınlar elleriyle iyilik örüyor! 'Bizim sevgimizi hissetsinler'