GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman Besni'de kalıcı deprem konutları teslim edilmeye başlandı

Adıyaman Besni'de kalıcı deprem konutları teslim edilmeye başlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kalıcı deprem konutlarının kura ile belirlenen hak sahipleri anahtarlarını teslim almaya başladı.

27.08.2024 - 10:47 | | İHA
Adıyaman Besni'de kalıcı deprem konutları teslim edilmeye başlandı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Besni ilçesinde konutlar hızla yükseliyor. Besni ilçe merkezinde bin 872 adet kalıcı konut inşa ediliyor. Yapımı tüm hızıyla süren konutlardan kurası çekilen 235 hak sahibine anahtarları teslim edilmeye başlandı. Anahtarlarını alan hak sahipleri kendileri çıkan daireleri gezdi.
Konutlarına kavuşan hak sahiplerinden Mustafa Güler, “Hak sahibi olarak devletimiz ilk günden beri bizim yanımızda oldu. Bu süreçte bir yıl gibi bir süreçte evlerimizi teslim aldık, çok şükür Allah'ın izniyle. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah nasip ederse çok yakında ufak tefek pürüzler var, temizlik işlerimiz var. Onları hallettikten sonra Allah'ın izniyle iki hafta içerisinde taşınmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Kuyudaki facianın sebebi belli oldu

Kuyudaki facianın sebebi belli oldu

Diyarbakır'da kaybolan Narin'den hala haber yok: İhbar üzerine yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı

Diyarbakır'da kaybolan Narin'den hala haber yok: İhbar üzerine yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı

Böylesiyle ilk kez karşılaşıldı: Çanakkale'de 1600 yıllık kilise izlerine rastlandı

Böylesiyle ilk kez karşılaşıldı: Çanakkale'de 1600 yıllık kilise izlerine rastlandı