Adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli general hakkında karar verildi!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme şöyle: Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile, son bir haftada 42, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 1.113’ü Irak’ın, 1.036’sı Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 2.149 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bu vesileyle, 9 Ekim’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

ALMAN BASININDA ÇIKAN TÜRKİYE’YE MÜHİMMAT SATIŞINA ONAY HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili sorulara şunları söyledi:

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“Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında Bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur.”

EUROFIGHTER TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.”

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI SONRASI TÜRKİYEYE YENİ GÖÇ DALGISI VAR MI?

Bakanlık kaynakları, İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonrası Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

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“İsrail’in saldırılarından sonra Lübnan’daki insani durumun kötüleşmesi ile birlikte, bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok. Bizim Suriye’de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var; birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık.”

ADI İNSAN KAÇAKÇILIĞI OLAYINA KARIŞAN EMEKLİ GENERAL

Bakanlık kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili bir soru üzerine de “Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve Bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır” dedi.

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