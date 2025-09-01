Adanaspor'a icra şoku! 3 milyon TL'lik dava açıldı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Adanaspor, borçları nedeniyle çok sıkıntılı günler geçiriyor. Akdeniz kulübü, yeni bir icra davasıyla gündeme geldi. 3 milyon TL'nin üzerindeki alacağı olan güvenlik firması, Kulüp Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş. sahibi Deniz Aras hakkında "alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek" suçundan mahkemeye başvuruda bulundu.

Adanaspor’a bir icra davası daha açıldı. Güvenlik firması, 3 milyon TL'nin üzerindeki alacağı için Adanaspor Kulübü Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş sahibi Deniz Aras hakkında 'Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek' suçundan mahkemeye başvurdu.

Adanaspor’da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekibe stadyumda güvenlik hizmetleri veren Rönesans Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri firması tarafından daha önce icra davası açılmış, bu kapsamda kulübün otobüsü haciz edilmiş ve yediemin deposuna çekilmişti.

Güvenlik firmasının avukatları, Adanaspor Kulübü Başkanı Ergin Göleli ile Adanaspor A.Ş sahibi Deniz Aras hakkında 'Alacaklıyı zarara uğratma kastıyla mevcudu eksiltmek' suçundan mahkemeye başvurdu. Bu kapsamda Ergin Göleli ile şirket sahibi Deniz Aras hakkında Adana 2. İcra Ceza Mahkemesi'nde bir icra davası daha açıldı.

Öte yandan, güvenlik şirketinin 3 milyon TL'nin üzerinde alacağı olduğu öğrenildi.

