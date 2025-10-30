Adanalı üreticilere müjde! Destek ödemeleri başlıyor

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TARSİM sigortası bulunan ve sistem üzerinde zarar oranı bildirilen çiftçilerin don zararı destek ödemeleri, TARSİM’den herhangi bir tazminat almadıkları bilgisi Bakanlığa ulaştıktan sonra hesaplarına aktarılacak.

5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre; konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Doğru, Bakanlığın bu süreçte son derece hassas davrandığını belirterek, çiftçilerin desteklerden adil ve hakkaniyetli biçimde yararlanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, üreticilerin ödemelerde herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.