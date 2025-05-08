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Adana'da TIR'dan düşen lastik kaplaması trafiği felç etti

08.05.2025 - 17:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serhat GÜLER/ADANA, (DHA)-

Adana'da TIR'dan düşen lastik kaplaması trafiği felç etti

Adana'da otoyolda bir TIR'ın tekerinden koparak sol şeride düşen lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler mevkisinde meydana geldi. Hareket halindeki TIR'ın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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