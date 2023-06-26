Adana’da sinekler çoğalınca cibinliğe talep arttı

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Seyhan Baraj Gölü çevresi başta olmak üzere kent genelinde sivrisinekler, karasinekler çoğaldı. Sineklerin ilaçlara bağışıklık kazanması nedeniyle belediyelerin mücadelesi de yetersiz kalınca, klima çalıştırmayıp, dışarıdan gelen havayla serinlemeye çalışanlar çareyi cibinlik almakta buldu. Tekstilcilerin yoğunlukta olduğu Seyhan ilçesi Saydam ve Abidinpaşa caddelerindeki esnaf, satışların bu yıl geçen yıla oranla çok fazla arttığını söyledi.

FİYATI 2 KAT ARTTI

Esnaf Mehmet Yılmaz, geçen yıl 50 liraya sattığı cibinliklerin bu yıl 100 lira olduğunu belirtti. Yılmaz, “Geçmişte caddedeki tekstilciler cibinlikle uğraşmıyordu bile. Şimdi caddede boydan boya cibinlik satıyorlar. Geçen yıl satışlarımız temmuz ayında hızlanırdı, şu ana kadar geçen yıl toplam sattığımızdan daha fazlasını sattık. İnsanlar sinek, böcek gibi zararlılardan uyurken kendilerini korumak için bu tülü kullanıyorlar. Sineklerin artışını, ilaçlamanın yetersiz olmasına bağlıyorum” dedi.

Cibinlik satın almaya gelen Emine Koçak ise elektrik tasarrufu yapmak için sürekli klima çalıştıramadığını, pencere açıkken de içeri sinekler girdiği için cibinlikle önlem aldığını söyledi. Melahat Arık ise belediyelerin ilaçlama çalışmalarına daha çok ağırlık vermesini istedi.

BAŞKAN KARALAR: AKMADIĞI İÇİN SİNEK ÜRETİYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Nehri’nden su akmadığı için bataklığa döndüğünü ve Nehrin aşırı sinek ürettiğini söyledi. Başkan Karalar, “Adana genelinde gerekli ilaçlamaları yapıyoruz. Yağmurun yağmasıyla birlikte yaptığımız ilaçlamalar hedefine ulaşmıyor. 10-15 güne sinek konusundaki şikayetler azalacaktır. Ayrıca Seyhan Nehri’ne suyun verilme için ricada bulunduk” dedi.