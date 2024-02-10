Adana'da Öcalan'ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı
Adana’nın Seyhan ilçesinde bir köprüye PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.
10.02.2024 - 10:21 | | İHA
Geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.