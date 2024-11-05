Adana'da kuraklık alarmı: Seyhan Barajı'nda sular çekildi, kentte kırmızı alarm verildi

Adana’da yağışın az düşmesi sonucu Seyhan Baraj gölünde su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğü gözlemlendi. Baraj gölünde su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre Yüzde 3 oranında düştü. Baraj gölünde su seviyesinin de 1 metre düşmesi ise belirgin şekilde görülüyor.

5 Ocak Gazetesi'nde yer alan haberde, Adana Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün “Baraj Doluluk” ölçümlerine göre barajlardaki su yüzde 3 oranında geriledi. ASKİ’nin 21.10.2023 tarihli verilerine göre Baraj Doluluk Oranı %68,85, Su Miktarı 1 Milyar 518 Milyon 793 Bin 362 Metreküp Su seviyesi ise 116, 86 Metre olarak ölçüldü.

ASKİ tarafından (Kayıttaki Son Ölçüm) 21.10.2024 tarihli verilere göre Doluluk oranı %65,75, Su miktarı 1 Milyar 450 Milyon 530 Bin 493 Metreküp, Su seviyesi ise 115,82 metre olarak ölçüldü.