Adana'da korkutan deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 20.07 sularında oldu ve yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya, "Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Adana’nın’ın Kozan ilçesinde 5️⃣.0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2024

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Panpal Adana'daki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Panpal şöyle konuştu;

Bu deprem benim çok iyi bildiğim, konuştuğum, beklediğim bir yerde ve deprem. 6 Şubat'tan sonra bölgede Kuzey'de Göksün civarında çok sayıda depremler oluyor ama bu Güney'de Kozan civarında 2023 Temmuz ayında 5,5 civarı bir deprem oldu hatırlayın minnettide. Geçen yaz yine Ağustos ayı sanıyorum 4,5 civarı yine hemen onun yakınında oldu. Ben hep o bölgeyi çalıştığım ve oradaki fayları haritaladığım için Akçaluşağı fayı, Minnetli fayı bunlar birbiriyle bağlantılı Doğu Batı yönlü normal faylar. Genellikle meslektaşlarımız Kuzey-Güney yönlü doğrultu atımlı faylarda deprem beklediklerini bildirirken bölgede çalışmalar yaptığım için arazi çalışmaları geçen yaz da o bölgedeydim. Doğu Batı yönlü normal fayların aktif olduğunu ve 5-6 arası büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu açıklayıp duruyorum.

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