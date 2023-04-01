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Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da polisin düzenlediği sahte ve kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

01.04.2023 - 10:36 | | DHA
Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekipler, adres ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 387 şişe içki, 1640 kilo nargile tütünü, 706 elektronik sigara, 1810 litre sahte içki ile 840 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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