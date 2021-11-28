GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAdana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
ABONE OL

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana’da hava destekli bin 802 polisle huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

28.11.2021 - 01:51 | | İHA
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 802 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Trafik yönünden 4 bin 625 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken 93 araca 131 bin 892 TL para cezası uygulandı. 5 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 33 iş yerine işlem yapıldı. 18 kişiye de dilencilikten 3 bin 672 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLER

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

e-devlet'te yeni dönem! Tüm Türkiye'de değişti, resmen başlıyor! Borçlar siliniyor! SGK, GSS, cezalar...

e-devlet'te yeni dönem! Tüm Türkiye'de değişti, resmen başlıyor! Borçlar siliniyor! SGK, GSS, cezalar...

THY'den seyahat kısıtlamasıyla ilgili son dakika açıklaması

THY'den seyahat kısıtlamasıyla ilgili son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Sıradaki Haber
THY'den seyahat kısıtlamasıyla ilgili son dakika açıklaması

THY'den seyahat kısıtlamasıyla ilgili son dakika açıklaması

Sıradaki Haber
İngiltere'de Omicron alarmı! Birçok ülke kırmızı listeye alındı

İngiltere'de Omicron alarmı! Birçok ülke kırmızı listeye alındı

Sıradaki Haber
AÖF sınav görevi ücreti ne zaman yatar? AÖF sınavlarında görevliler ne kadar ücret alacak?

AÖF sınav görevi ücreti ne zaman yatar? AÖF sınavlarında görevliler ne kadar ücret alacak?

Sıradaki Haber