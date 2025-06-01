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Adana'da Ermeni vahşetini gösteren 'Mezalim fırını' geçmişin acılarını bugüne taşıyor

01.06.2025 - 10:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adana'da Ermeni vahşetini gösteren 'Mezalim fırını' geçmişin acılarını bugüne taşıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Tarihi çarşıda bulunan ve Ermenilerin vahşetlerini anlatan temsili 'mezalim fırını' ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl 105'inci defa büyük bir coşkuyla kutlanacak 2 Haziran etkinliklerinin başladığını aktaran Başkan Atlı, "Tarihe baktığımızda burada yüzyıllarca beraber yaşamış Ermeni ve Türk Müslümanların Fransızların şehre gelmesi ile 1 yıl 2 ay 29 günlük esaret döneminde farklı bir noktaya tırmanmış. Burada insanlarımız çete savaşlarına dönüştürmüşler. O günlerin en önemli mücadele ve mezalimini şuan arkamızda bulunun temsili fırın gösteriyor'' dedi.

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