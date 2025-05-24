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Adana ve Gaziantep'te eşek eti skandalı! Tarım Bakanlığı firmaları ifşa etti!

24.05.2025 - 13:10Güncellenme Tarihi:
Adana ve Gaziantep'te eşek eti skandalı! Tarım Bakanlığı firmaları ifşa etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde Adana ve Gaziantep'te bazı firmaların vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti sattığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son yayımlanan hileli ürünler listesinde yer alan bazı detaylar, kamuoyunda endişe yarattı.

Bakanlık, 23 Mayıs tarihli güncel listede halk sağlığını tehdit eden ürünleri ve bu ürünleri piyasaya süren firmaları kamuoyuna duyurdu. Denetimler sonucunda elde edilen bulgular, "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" ve "Taklit-Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında iki ayrı listede toplandı.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER

Uygunsuzlukların en dikkat çekenlerinden biri Adana'da tespit edildi. Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren "Can Et" adlı işletmenin, dana eti etiketiyle satışa sunduğu ürünlerde at ve eşek eti bulunduğu belirlendi. Benzer bir durum Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de ortaya çıktı. "Aydın Catering" isimli yemek firmasında yapılan analizlerde, kıymada at ve eşek eti ile kanatlı eti tespit edildi.

Adana ve Gaziantepte eşek eti skandalı Tarım Bakanlığı firmaları ifşa etti

TARIM BAKANLIĞI UYARDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, vatandaşları özellikle et ve et ürünleri alırken güvenilir kaynakları tercih etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtildi.

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Adana ve Gaziantepte eşek eti skandalı Tarım Bakanlığı firmaları ifşa etti

 

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