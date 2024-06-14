Adana Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2024 Adana bayram namazı saati

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İbadetleri eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu bayrama da namaz kılarak başlayacak. Bu yüzden bayram namazı saatleri de sorgulanmaya başlandı. Özellikle Adana'da yaşayan vatandaşlar, "Adana bayram namazı saat kaçta?" sorusuna yanıt aramaya devam etti. Peki Kurban bayramı namazı Adana'da saat kaçta kılınacak?

ADANA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Akdeniz'in incisi Adana'da Kurban Bayramı namazı saat 05:56'de kılınacak. Camilere akın edecek vatandaşlar, namaz sonrası bayramlaşacak.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI



Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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