Adana için tarihi karar: Ceyhan kimya üssü oluyor! Bakan Kacır: Cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz

11.01.2026 - 15:54
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, on binlerce vatandaşa istihdam sağlayacak Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’ne ilişkin, “Ceyhan’da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk sanayiini geleceğe taşıyacak adımların atılmaya devam ettiğini belirterek, “29,3 milyon metrekare büyüklüğünde “Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi” Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla ilan edildi. On binlerce insanımıza istihdam sağlayacak bu değerli adım şehrimize, bölgemize, Türk sanayisine hayırlı, uğurlu olsun. Kimya sektöründe ihracatımızı 23 yılda 2,7 milyar dolardan 32 milyar dolara yükselttik. Son 10 yılda sektörde büyük ölçekli projelere sunduğumuz teşviklerle 19 milyar dolarlık yatırımın önünü açtık.” açıklamasında bulundu.

“ŞİMDİ DAHA BÜYÜK HEDEFLER ZAMANI”

“Şimdi daha büyük hedefler zamanı” diyen Bakan Kacır, şunları kaydetti: “Ceyhan’da kurduğumuz Endüstri Bölgesini önümüzdeki dönemde entegre kimya sanayii yatırımlarının adresi yapacak, kimya ürünlerinde cari açığımızı kapatacak projeleri hayata geçireceğiz. Stratejik alanlarda ülkemizin üretim kapasitesini artırmaya, katma değerli yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz.”

