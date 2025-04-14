Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM heyeti görüşmesi 17 Nisan Perşembe günü olacak.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında görüşme ile ilgili, "Bu hafta İmralı heyetimiz, Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecekler. Bu görüşmede aslında sürecin yasal meseleleri, Ceza İnfaz Hukuku ve diğer başlıklara dair bir görüş alışverişi yapılacak; ama tabii ki sürecin daha detaylı bir şekilde ilerleyebilmesi için Meclis'in rol üstlenmesi ve sürecin gerçekçi bir yasal zemininin oluşmasına ihtiyaç var. Halihazırda bu yasal zeminden uzaktayız, bu yasal zeminden yoksun bir şekilde süreç ilerletilmeye çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini belirterek, 'umut hakkı' ile ilgili kanun teklifini de TBMM'ye sunduklarını söyledi.

DEM HEYETİ, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

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DEM Parti heyeti, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katılmıştı. Beştepe'deki görüşme 1 saat 25 dakika sürmüştü.

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