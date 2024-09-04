Adalet Bakanı Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'Ceza mı keseceksiniz, hodri meydan' sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Tunç "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz ve yargıyı tehdit edemez" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:
Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır.
Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır. Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım.