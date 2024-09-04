Adalet Bakanı Tunç: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Bakan Tunç, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır.

Görülmekte yönelik bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır. Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım.