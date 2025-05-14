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Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Umut hakkı söz konusu değil

14.05.2025 - 12:32Güncellenme Tarihi:
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Umut hakkı söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK'nın feshinden sonra gündeme gelen 'umut hakkı' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM'de, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Bakan Tunç, 'umut hakkı' iddiasıyla ilgili "Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok." dedi.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda terör örgütü PKK'nın feshini duyurmasını şu sözlerle değerlendirmişti:

Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız.

Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır.

 

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