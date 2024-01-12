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Acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Acil servise başvuran hastaların sayısında artış gözlemlenmektedir.Bu yıl da önceki yıllara benzer şekilde acile bu şikâyetlerle başvuran hastaların oranı artmış durumda” deyip açıklamalarda bulundu.

12.01.2024 - 17:10 |
Acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ail servislerdeki yoğunluğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca,“Her yıl kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı semptomlarla acil servise başvuran hastaların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu yıl da önceki yıllara benzer şekilde acile bu şikâyetlerle başvuran hastaların oranı artmış durumda. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu başvuruların sayılarının azaldığını görmekteyiz. Bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu, belirtileri 3 ila 10 gün içerisinde sonlanan; ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla çözebileceğimiz, beraberinde dengeli beslenme ve istirahatle üstesinden gelebileceğimiz hastalıklardır. Büyük çoğunluğu virüslerden kaynaklıdır. Antibiyotik kullanımı bunların birçoğunda fayda etmez. Üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı şikâyetlerde öncelikle başvuru yapmamız gereken sağlık kuruluşları aile hekimlikleri, işyeri hekimlikleri gibi birinci basamak sağlık kuruluşları olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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