Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, Ceza Tevkifevleri covid-19 izni uzatılacak mı, 30 Kasım son mu?

Açık cezaevi izinlerine ilişkin gelimeler, açıklamalar mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Mayıs, Temmuz ve Eylül ayında uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresi Kasım sonunda doluyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı, ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun'un geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun'un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır" denildi.

PCR ZORUNLULUĞU

Açıklamada, "Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra COVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin; aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları, Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri, Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları, Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

CTE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ EN SON EYLÜL AYINDA UZATILMIŞTI!

Açık cezaevi indirimleri önce Mayıs ve Temmuz aylarında sonra da Eylül ayında iki ay süre ile uzatılmıştı. Eylül ayında açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.