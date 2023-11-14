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Acı haber komşuları yasa boğdu! Ölüm haberinden sonra maskesiz dışarı çıkamadılar...

Kendisinden haber alamadığı komşuları yaşlı kadını evinde ölü olarak buldular. Acı haberi alarak aşağı inen komşuları ise çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

14.11.2023 - 10:21 | | ANTALYA (İHA)
Acı haber komşuları yasa boğdu! Ölüm haberinden sonra maskesiz dışarı çıkamadılar...

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.

Acı haber komşuları yasa boğdu Ölüm haberinden sonra maskesiz dışarı çıkamadılar...

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.

Acı haber komşuları yasa boğdu Ölüm haberinden sonra maskesiz dışarı çıkamadılar...

Maskesiz sokağa çıkamadılar

Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

Acı haber komşuları yasa boğdu Ölüm haberinden sonra maskesiz dışarı çıkamadılar...

Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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