ABİDE uygulaması nedir, MEB'in ABİDE uygulaması ne zaman başlıyor?

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE), Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendirmeyi amaçlayan bir araştırmadır. Bu değerlendirme süreci, belirli dönemlerde gerçekleştirilir ve sonuçlar öğrenci başarısının analiz edilmesi, eğitim politikalarının geliştirilmesi ve öğretim programlarının iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda kullanılır. Peki, ABİDE uygulaması ne zaman başlıyor?

ABİDE NE ZAMAN 2024?



ABİDE 2024 uygulaması, 21 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak.



Araştırmanın örneklemi, 81 ili temsil edecek şekilde belirlendi. Bu sayede ABİDE 2024 sonuçlarına göre ülke raporları hazırlanmakla birlikte her ile özel raporlar oluşturulacak.



ABİDE araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı veriyor.

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ABİDE'NİN AMACI



Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını gerçek yaşam senaryoları aracılığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmektir. K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli gözetildiğinde bilişsel becerilerin yanında öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de ABİDE araştırması kapsamında uygulanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi anketleriyle ölçülmektedir.

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