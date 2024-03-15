GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin’e demirledi
ABONE OL

Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin’e demirledi

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

15.03.2024 - 17:28 | | İHA
Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin’e demirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, icra ettiği görevlerin ardından yeniden bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarına demirledi. Türkiye’nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemide yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.

İşlemlerin tamamlanmasınin ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek. Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle mavi vatanda hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari'de önemli mesajlar
Olumsuz hava koşulları Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Sinop seferlerini etkiledi

Olumsuz hava koşulları Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Sinop seferlerini etkiledi
Hastanelere hasta danışmanı: 31 Mart'a kadar alım devam ediyor: KPSS şartı yok, 18-60 yaş arası!

Hastanelere hasta danışmanı: 31 Mart'a kadar alım devam ediyor: KPSS şartı yok, 18-60 yaş arası!