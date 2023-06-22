ABD'den YPG, F-16 ve İsveç açıklaması! Büyükelçi Flake: Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekilmeli

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü kutlaması kapsamında ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İsveç’in NATO’ya üye olmasının zamanın geldiğinin belirterek, “NATO’nun Vilnius zirvesi öncesi veya orada İsveç’in İttifak’a üye olacağını umuyoruz” dedi. Suriye’nin kuzeyinde bulunma amaçlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu vurgulayan Flake, “Buradaki ortaklıklar ve çabaların her zaman için taktiksel, geçici ve olay özelinde. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı. Hep iletişim halindeyiz. SDF (PKK/YPG) ile ortaklığımız konusunda farklılıklarımız var. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için mutluyuz. İsveç’in de yakın zamanda İttifak’ın içinde olmasını umut ediyoruz. Muhataplarıma her zaman Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorum. İsveç’in de gerekli önlemleri alması gerek ve biz aldıklarına inanıyoruz. Hatta PKK konusunda daha güçlü mücadele edebilmek için anayasalarında değişiklik yaptılar. Biz artık İsveç’in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz. Vilnius zirvesi öncesi veya orada İsveç’in İttifak’a üye olacağını umuyoruz.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ OLUR MU?

Büyükelçi Flake, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi olur mu?" sorusuna, "Geçen sene Madrid Zirvesi’nde bir araya geldiklerini görmekten mutluluk duydum. Ancak şu anda açıklayacak bir şey yok. Ancak ikili bir görüşme olup olmadığına ilişkin açıklama yapmak için henüz çok erken. Ben ABD Büyükelçisi olarak her zaman üst düzey görüşmelerin olması için çaba sarf ediyorum. Şu noktada duyuracağımız bir görüşme yok. Çok da erken" ifadelerini kullandı.

ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ

Büyükelçi Flake, ABD yönetiminin NATO'nun genişlemesini destekleme konusunda çok güçlü duygulara sahip olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla İsveç ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD yönetimi, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile F-16 satışının bir bağı olmadığını söylemeye devam ediyor. Ama bir de kongre var ki ben iyi biliyorum; çünkü 18 yıl kongre üyesiydim. Kongrenin askeri satışlarda güçlü bir rolü var. Kongre, NATO’nun genişlemesi fikrine destek veriyor" dedi.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

Büyükelçi Flake, "ABD DEAŞ'la mücadele adı altında PYD, PKK ile yaptığı ortaklık yerine NATO'nun en büyük 2’nci ordusuna sahip ve DEAŞ’la mücadele etmiş Türkiye ile ortaklık düşünüyor mu?" sorusuna, "Birleşmiş Milletler kararları konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Bu bizim açımızdan endişe edici bir durum. Türkiye zaten DEAŞ karşıtı kampanyanın ortağı, hep iletişim halindeyiz. Bazı farklıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz. Bunlar, üzerinde çalıştığımız konular. Pek çok ülkenin Esad rejimini tanıması ile birlikte bazı şeylerin Suriye’de değiştiğini görüyoruz. Ve eğer DEAŞ'tan kurtulmak ve misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa bunları da dikkate alırız" dedi.

Büyükelçi Flake, Suriye'de DEAŞ’a karşı kampanyaları olduğunu, bunun Türkiye dahil geniş bir destek aldığını vurgulayarak, "DEAŞ'tan tamamen kurtulmak için müttefiklerimizle yaptığımız iş birliğine önem veriyoruz. Burada amaç DEAŞ’tan tamamen kurtulmak. Bu hedefe ulaşmak için çok yol katettik; ama hala çok yolumuz var. Buradaki ortaklıklar ve çabaların her zaman için durumsal değerlendirildiğini her zaman söyledim. Bizim orada önemsediğimiz hedef DEAŞ'tan kurtulmak, bunu da hep söyledik" değerlendirmesinde bulundu.