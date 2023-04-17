ABD'den Türkiye için kritik F-16 kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamada F-16 süreciyle ilgili son bilgileri aktarmıştı. Kalın, “Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor. Kongre tabii bir onay süreci var. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Zaten Finlandiya’nın üyeliği onaylandıktan sonra süreç daha da hızlandı ama İsveç konusunda da bizim koyduğumuz objektif kriterler var. Terörle ilgili temel talebimiz karşılandığı zaman İsveç de NATO’ya katılır” demişti.