ABD'den Pençe Kılıç açıklaması: Türkiye terör tehdidiyle karşı karşıya ve kendini savunma hakkına sahip

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Kirby, "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" dedi.

ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde 'Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı. Terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Sabrımız, çaresizliğimizden veya kifayetsizliğimizden değil. Sabrımız; bir hukuk devleti olarak diplomasiye, yaptığımız anlaşmalara, ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme hassasiyetimizdendir. Burada Yusufeli'nde açıkça ilan ediyoruz; Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması hususunda verdiğimiz her söze, yaptığımız her anlaşmaya riayet edip, üzerimize düşenleri ziyadesiyle yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerlerine görüntü verdirerek, oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir" diye konuştu.

'KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere yönelik kara harekatının yapılacağını da işaret ederek, "Artık bu saatten sonra bizim için tek bir ölçü ve sınır vardır; o da kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu güvenlik nereden başlayacaksa, oraya kadar gitmek, en meşru hakkımızdır. En başta kendi güvenlikleri için binlerce kilometre öteden gelip, fütursuzca güç kullananların bu hakkımızı anlayışla karşılamaları gerekiyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere zaten çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde de bu çizgi olması gereken yere kadar çekmemize kimse mani de olmaz, karşı da çıkamaz. Birkaç gündür uçağımızla topumuzla SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla askerimizle bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla hepsinin de kökünü kazıyacağız, bunu da böyle bilin" dedi.