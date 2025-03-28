ABD'de Filistin destekçisi Türk öğrenciye pusu gibi gözaltı!

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde okuyan Rümeysa Öztürk, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince evinin yakınlarında 25 Mart tarihinde gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve birkaçı maskeli altı kişinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve elinden telefonunu almaya çalıştığı görüldü. Öztürk’ün Güney Louisiana ICE İşlem Merkezi’nde tutulduğu öğrenilirken, bakanlık yetkilileri Öztürk’ün “Hamas’a desteğinden dolayı” gözaltında olduğunu ve vizesinin iptal edildiğini açıkladı.

KAÇIRIR GİBİ ALDILAR

Fulbright bursu ile Tufts Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan 30 yaşındaki Rümeysa Öztürk, önceki gün iftara gitmek için Somerville’deki evinden çıktı. Telefonda konuştuğu sırada bir anda etrafı maskeli kişilerce sarılan ve şaşkınlığa uğrayan Öztürk yaşanan duruma tepki gösterdi. Amerikan Associated Press’in (AP) haberine göre, maskeli kişiler, “polisiz” diyerek Öztürk’ün elindeki telefonu elinden aldı ve kelepçeledi. Hatta, yoldan geçen bir kişinin meydana gelen duruma tepki göstererek görevlilere, “Neden yüzünüzü saklıyorsunuz?” dediği öne sürüldü. Olaya tanık olan çevre sakinleri de yaşanan durumu “kaçırma vakası”olarak tanımladı. Gözetim kamerasıyla tutuklamayı kaydeden yazılım mühendisi Michael Mathis, “Olay insan kaçırma gibi görünüyordu. Görevliler plakasız araçla geldi. Yüzleri kapalıydı” dedi.

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Massachusetts’teki federal yargıç Indira Talwani, Öztürk’ün 48 saat önceden haber verilmeden Massachusetts Eyaleti dışına çıkarılmamasını talep etti.

Ancak federal kayıtlara göre, Öztürk yaklaşık 2 bin 400 km uzaklıktaki Louisiana Eyaleti’ndeki ICE Merkezi’nde tutuluyor. DHS sözcüsü Tricia McLaughli de, Öztürk’ün Hamas’ı destekleyen faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındığını ve vizesinin iptal edildiğini doğruladı.

İFŞA ETMİŞLER

Öztürk’ün bir süre önce üniversitenin gazetesi The Tufts Daily’de okulun Filistin soykırımını tanıması ve İsrail bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmesi için çağrı yapılan bir makalenin ortak yazarlığını yaptığı öğrenildi. Makalenin yayınlanmasının ardından Öztürk’ün adı, fotoğrafı ve özgeçmişi, “Kuzey Amerika üniversite kampüslerinde ABD, İsrail ve Yahudilere karşı nefreti teşvik eden” kişileri belgelediğini iddia eden bir “Canary Mission” isimli internet sitesinde paylaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta bir başkanlık kararnamesi imzalayarak antisemitizme karşı mücadele kapsamında, kampüsler de dahil olmak üzere, “yasadışı antisemitik taciz ve şiddet eylemlerine karışan yabancıların sınır dışı edilmesini” öngören politikaların uygulanacağını duyurmuştu.

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TÜRK ELÇİLİĞİ: DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunularak Öztürk’ün durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Öztürk’ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği ve haklarının korunması için hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çabanın gösterildiği kaydedildi.

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VİZESİNİ İPTAL ETTİK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Filistin’i destekleyen gösterilere katılan yüzlerce kişinin daha vizesinin iptal edildiğini belirterek, “Bunu her gün yapıyoruz. Ülkemize öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunup, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD’ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız” açıklamasında bulundu.

Öztürk’ü “üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla” suçlayan Bakan Rubio, “Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil” dedi.

ABD’Lİ BAKAN EL SALVADOR’DAN GÖZDAĞI VERDİ: ‘SONUNUZ BÖYLE OLACAK’

Amerikalı Bakan Kristi Noem, ABD’nin çete bağlantılı olduğu gerekçesiyle 250’den fazla Venezuelalıyı sınırdışı ettiği El Salvador’un kötü şöhretli hapishanesine giderek kaçak göçmenlere gözdağı verdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Venezuela çetesi “Tren de Aragua” ile bağlantılı olduğu iddiasıyla geçen hafta sınırdışı edilerek El Salvador’a gönderilen göçmenleri ziyaret etti. El Salvador’un Tecoluca kentindeki yüksek güvenlikli Terör Muhafaza Merkezi’ni (CECOT) ziyaret ederek incelemelerde bulunan Noem, sosyal medya hesabında mahkûmların bulunduğu demir parmaklıkların önünden bir video mesaj paylaştı. ABD’li Bakan, “Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasadışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz” ifadelerini kullandı.