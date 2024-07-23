2020 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturan Biden adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekilmesinin ardından eski ABD başkanı Donald Trump'ın rakibinin kim olacağı belirsiz. Peki, ABD seçimleri ne zaman yapılacak, başkan adayları kimler?

ABD SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 5 Kasım'da yapılacak.

ABD SEÇİMLERİ ADAYLARI KİMLER?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan aday eski ABD Başkanı Donald Trump olacak. Demokrat parti adayı olan Biden ise yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda adaylıktan çekildi.

Demokrat Partinin gelecek ay Chicago'daki parti kongresinde başkanlık için en güçlü adayı ABD Başkan Yardımcısı Harris olsa da bu isim konusunda sessizliklerini koruyan önde gelen Demokratlar var.