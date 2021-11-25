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ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına bağlı 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Boğaz geçişini yaklaşık bir saatte tamamlayan gemi Karadeniz'e doğru yol aldı.

25.11.2021 - 18:55 | | Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti

ABD Donanmasının güdümlü füze destroyer sınıflarının ilk gemisi olan 51 borda numaralı 'USS Arleigh Burke' adlı gemi, saat 18.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait sahil güvenlik botunun eşlik ettiği 155 metre boyundaki gemi yaklaşık bir saat süren geçişin ardından Karadeniz'e açıldı. 

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