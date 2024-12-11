ABD harekete geçti, Blinken Türkiye'ye geliyor! Ankara ne mesaj verecek?

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu süreçte ABD'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Bu görüşmenin detaylarını CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova paylaştı.

Dicle Canova, Blinken ziyaretinin ayrıntılarını şu sözlerle yorumladı:

"TAAHHÜTLER GERÇEKLEŞMEDİ"

Türkiye için başından beri sınırdaki hattın 30-40 km derinliğinde güvenliğin sağlanması temel hedefti. Terörün elimine edilmesi, edilemiyorsa güneye kaydırılmasıydı öncelik. ABD ile Türkiye arasında mutabakat vardı bu konuda. Taahhütler vardı ve bunlar gerçekleşmedi.

Sahada yaşananlara bakınca sınır hattındaki güvenlik için adım adım ilerleniyor. SMO Tel Rıfat ve Münbiç'i aldı ve devam edecek gibi görünüyor. Belki de halk tarafından temizlenecek. Terör örgütünün çıkışı kalmadı gibi duruyor. Tam da bu durumda Blinken Türkiye'ye gelip Dışişleri Hakan Fidan ile görüşecek.

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"GEREĞİNİ YAPARIZ" MESAJI

Edindiğim bilgilere göre; ABD'ye "Ya siz halledin ya da biz gereğini yapacağız" mesajı çok net olarak bir kez daha iletilecek.

ABD ile olan mutabakatta yıllardır verilen sözler yerine getirilmedi. Sınırda 30-40 km derinlikte güvenli alan oluşturulmadı. Blinken'a bu taahhüt hatırlatılacak ve bütün terör örgütünün orayı terk etmesi iletilecek.

"ABD SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Trump 20 Ocak'ta görevi devralacak. Bu kez daha güçlü geliyor. Suriye'de Trump'ın asker çekme ve oradan çıkma hedefi gerçekleşecek mi? Bu gelişmeler onun da elini rahatlatacak. ABD sıkışmış durumda.

ABD ne yapabilir diye sorduğumda "sahadaki koşullara bakınca ABD'nin bu unsurları çekme zorunda şeklinde beklenti var. "Suriye'deki birliklerini Irak'a çekebilir" beklentisi de var.

"Yeni Suriye'de DEAŞ gibi PKK YPG de bölgede yer bulamayacak" deniyor. Suriye'nin tek bir Suriye olarak özgürleştirilmesi, tüm bunların Suriye tarafından yapılması hedef.