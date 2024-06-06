ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye ile F-16 anlaşması tamam

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubu imzalayıp imzaladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Bu satış, NATO ile ortak operasyon kabiliyetine bir yatırımdır ve ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı” dedi.

Türkiye’nin süreç çerçevesinde ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor. ABD yönetimi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağının satışına desteklediğini açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da satışın onaylanması için ABD Kongresine çağrıda bulunmuştu.

Gece Görüşü moderatörü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, mektupla ilgili detayları aktardı.

Hande Fırat şunları söyledi:

"Türkiye'ye bir mektup geldi. Bu teknik bir mektup. Bu mektup içerisinde sayı, kullanılan malzemeler, nerede üretileceği, birim başı fiyatlar gibi detaylar yer alıyor. Türkiye bu mektubu kabul etti ancak sözleşme aşamasına gelmedi. Mektubu kabul etmek ayrı sözleşme ayrı. 'Yunanistan'ın üzerinde uçamaz gibi' şeyler yok. Mektup tamamen teknik altyapıdan oluşuyor. Türkiye, bu mektuptaki teknik ayrıntıları çalışıyor. Bazı yerlere şerh koyması bekleniyor. Muhtemelen bir takım görüşmeler yapılacaktır bunun üzerine. İş tersine döndü. Türkiye F-16 almak isterken şimdi de şaşırtıcı bir şekilde ABD bir an önce bunun tamamlanması istiyor. ABD Büyükelçisi'nin açıklaması da bunu gösteriyor. ABD'den peş peşe yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Ankara'da bu da şaşırtıcı karşılanıyor. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra Türkiye'nin ilk taksiti ödeyecek. Rakamlar henüz belli değil. Pazarlıklar devam ediyor. 2028'te de teslimatın yapılması bekleniyor."

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