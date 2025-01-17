ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı: Hamas'ı masaya Cumhurbaşkanı Erdoğan getirdi

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü programında önemli bilgiler paylaştı. Paksoy, Blinken'ın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, Gece Görüşü programında şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanlığı binasında veda toplantısını düzenledi. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soru şuydu 'Buraya nasıl gelindi?'. Blinken, önce sonbahardan bahsetti. Blinken 'Sonbaharda Hamas angaje olmayı reddedince Katar'a gittim. Artık Hamas'ın Katar'daki operasyonlarının kabul edilemeyeceğini söyledim. Katar da bunu yaptı ve Hamas'ı oradan çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'ye gittik. Hamas'ı masaya yeniden getirebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Anlaşmayı sonuçlandırmak için ağrılığını ve etkisini kullanması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittik. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu yaptı ve Hamas da masaya geri döndü'. dedi"

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“GAZZE HALKI İÇİN BÜYÜK BİR YENİDEN İNŞA PLANI BAŞLATILACAK”

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına aracılık edilmesini yönetimin önemli başarılarından biri olduğunu belirten Blinken, “Bu anlaşma, 15 aydan fazla süren çatışmaların ardından hem İsrailliler hem de Filistinliler için bir rahatlama anıdır” ifadelerini kullandı.

Blinken, sürecin bölgedeki tarihi bir değişim için fırsat sunduğunu belirterek, İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme sürecinin ilerletilmesinin, bölgesel entegrasyonun ve Filistin devletine giden yolun kilit bir parçası olduğunu dile getirdi.

Blinken, ABD'nin Gazze'deki insani durumu iyileştirme çabalarına da değinerek, “Gazze halkı için büyük bir yeniden inşa planı başlatılacak. Bu süreçte insani yardımların devamlılığını sağlamak ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için çaba göstermek önceliğimiz” dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AĞIRLIĞINI VE ETKİSİNİ KULLANMASINI İSTEDİK"

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Blinken, Hamas'ın anlaşma masasına oturması konusunda uzun bir yol izlediklerini belirterek, "Hamas sonbaharda masaya oturmayı reddettiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil bölgedeki bazı aktörlere gittik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik ve o da bunu yaptı" dedi.

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Blinken, Gazze'de ateşkesin 19 Ocak'ta başlayacağından emin olduğunu belirterek, "Kendime güveniyorum ve uygulamanın dediğimiz gibi pazar günü başlayacağını umuyorum. Bu kadar zorlu ve gergin geçen bir süreçte, yarım kalmış bir sonla karşılaşmanız pek de şaşırtıcı değil. Konuştuğumuz gibi bu yarım kalmış işi tamamlıyoruz" dedi.