AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, basın toplantısı düzenledi. Borrell, toplantıdaki ana gündem maddelerinden birinin de Türkiye olduğunu belirterek, toplantıdaki görüş alışverişinin AB ülkelerinin liderleri için hazırlayacağı raporda yansıtılacağını aktardı.

Borrell, “Türkiye ile nasıl yeniden ilişki kurabileceğimizi tartıştık. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha güçlü bir ilişki geliştirmek için karşılıklı çıkar olduğuna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de kalıcı şekilde gerilimin azaltılması, tüm bölgenin istikrarı ve güvenliğine katkı sağlayacaktır” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Kıbrıs sorununun çözülmesi, Türkiye ile yeniden kurulacak ilişkide kilit rol oynayacağını belirten Borrell, “Ayrıca, Ankara'nın taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel özgürlük ve değerlerin korunması da esas olacak” dedi.



AB’nin Türkiye ile ortak çıkarlar üzerine ilişki kurması konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Borrell, “Dolayısıyla, Konsey bana şu hedefi gerçekleştirme görevi verdi: Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak, ortak çıkarlar üzerine inşa etmek ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışmak” dedi.