99 depreminde çadırda okudu, Hatay'da çocuklara umut oldu! Pelin öğretmenin umut dolu hikayesi

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre Türkiye’nin 1999 yılında peş peşe yaşadığı 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde 2. sınıf öğrencisi olan Pelin Pehlivan, ailesiyle birlikte bir süre çadırda yaşadı. İlkokulu çadır ve konteyner sınıflarda başka şehirlerden gelen gönüllü öğretmenlerin desteğiyle okudu. 2014’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi ve mesleğe başladı. Bir yandan da yüksek lisansına devam ediyor, doktora yapmayı hedefliyordu. Düzce’de bir özel okulda öğretmenlik yaparken 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandı.

HEMEN HATAY’A KOŞTU...

Asrın felaketinde de çocuklar, Pelin’in kendi çocukluğunda tanık olduğu, yaşadığı gibi hayatlarından çok önemli parçaları kaybetmişti. Şimdi onların kendilerine el uzatacak öğretmenlere, depremin izlerini silecek şefkatli dokunuşlara ihtiyaçları olacaktı. O gün Pelin öğretmen, doktora hayalini bir kenara attı, çalıştığı okuldan ayrıldı. Düzce’deki ailesini bırakıp çocukların yaralarını sarmak ve eğitimlerine destek olmak için Hatay’a gitti. Pelin Pehlivan, 6 Şubat sonrasında öğrenciler için neler yaptığını şöyle anlattı: “6 Şubat depremlerini duyduğumda çocukluktan kalma travmalarım tetiklendi. Ama korkularımı yenip herkes gibi ben de ‘Bir şey yapmalıyım’ dedim ve okuldan 1 ay izin aldım, Hatay’a gittim. 8 ay boyunca çadırda, sonra konteynerde yaşadım. Yeniden çadıra dönmek çok tanıdık bir duyguydu. Hatay’da önce çadırlarda sonra konteynerlerde depremin ruhunda derin yaralar açtığı çocuklara el uzatmaya gayret ettim. Tabii bunu bölgeye fedakârca yardım etmeye gayret eden çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptım. Okulun bina demek olmadığını, sınıfın sadece dört duvar olmadığını zaten bilen biriydim. O gün 8 yaşında çadırda okuyan bir çocuktum, 33 yaşında da bir çadırda öğretmenlik yaptım. Bugün, 25 yıl önceki çocukluğuma, 8 yaşındaki Pelin’e ve onu iyileştiren öğretmenlere borcumu ödüyorum. Ben aslında depremzede öğrencilerimizin gelecek halleriyim. İyi ki Hatay’a gitmişim. Öğrencilerin gözlerinde umudu ve geleceği görüyorum. Bu umudun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”

Haberin Devamı

Haberin Devamı

YOLU 112 HAVVA İLE KESİŞİNCE...

Pelin Pehlivan, Hatay’daki gönüllü öğretmenlik sürecini çeşitli STK’larla birlikte yürüttü. 2024 yılında Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul’la tanıştı ve gönüllü öğretmenliğe 112 Havva’nın açtığı çadır okullar ve kütüphanelerde devam etti. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen ve özverili şekilde çalışan Pehlivan, dernek bünyesinde 112 Havva’nın yardımcısı oldu.