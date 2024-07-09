9 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ su kesinti sorgulama
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz Salı günü su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu.
09.07.2024 - 08:17 |
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 9 Temmuz 2024 İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.