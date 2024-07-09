GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri 9 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ su kesinti sorgulama

9 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ su kesinti sorgulama

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz Salı günü su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu.

09.07.2024 - 08:17 |
9 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ su kesinti sorgulama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 9 Temmuz 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

9 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ su kesinti sorgulama

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

GÜNCEL HABERLER

Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Çinli otomobil üreticileri gözünü Türkiye'ye dikti

Araba fiyatlarını düşürecek gelişme! Çinli otomobil üreticileri gözünü Türkiye'ye dikti
Emekliye ek zam müjdesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verildi

Emekliye ek zam müjdesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam verildi
Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu! Altın fiyatları hareketli başladı! 9 Temmuz bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı alış ve satış tablosu! Altın fiyatları hareketli başladı! 9 Temmuz bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?