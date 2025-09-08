82 dakika sürdü, birçok ilde izlendi! "Kanlı Ay" tutulması görsel şölen oluşturdu

Bu akşam gökyüzü eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin de net şekilde izleyebileceği "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı.

Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge büründü. Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başladı ve yaklaşık 82 dakika sürdü. Tutulma, gece yarısına doğru sona erdi. Gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunan bu doğa olayı, çıplak gözle dahi rahatlıkla izlendi.