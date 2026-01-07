8 yıllık kocasını aldattı! Gerçeği arkadaşından öğrendi: İki kişiyle ilişkiye girmiş

Haberin Devamı

Sosyal medyada bir itiraf sayfasına yazan bir kullanıcı, eşinin geçmişte kendisini aldattığını yıllar sonra öğrendiğini belirterek yaşadığı şoku anlattı. Paylaşımda "Susmalı mıyım, yuva yıkmaya değer mi?" sorusunu yönelten kullanıcı, gelen yorumlarla yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf gönderisi kısa sürede dikkat çekti. İddiaya göre bir kullanıcı, eşiyle nişanlı oldukları döneme ilişkin öğrendiği bir detay nedeniyle ciddi bir güven sarsılması yaşadığını ifade etti.

Paylaşımında, eşinin geçmişte arkadaşlarıyla gittiğini düşündüğü bir kampta başka kişilerle birlikte olduğunu ve kendisini aldattığını yeni öğrendiğini belirten kullanıcı, bu durumun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Kullanıcı, bir yandan bunun geçmişte yaşanmış tek seferlik bir hata olabileceğini düşündüğünü, diğer yandan ise "acaba tekrar etti mi?" sorusunun aklını kurcaladığını belirtti. Eşinin şu an çocuklarıyla ilgilendiğini ifade eden kullanıcı, yaşadığı duygusal yükü dile getirerek takipçilerden görüş istedi.

