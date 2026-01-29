8 yıllık kaçış Esenyurt'ta son buldu! Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı!
İstanbul Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Fatma E. yakalandı. 8 yıldır polisten kaçan ve 3 ayrı dosyadan daha araması olan firari kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul Emniyetinin suçlularla mücadelesi sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 8 yıldır aranan Fatma E.'nin Esenyurt'ta saklandığı belirlendi.
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından saklandığı ev belirlenen Fatma E., önceki gece düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Fatma E.'nin 27 Aralık 2028 tarihinden itibaren hakkında hırsızlık suçlarından verilen 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Şüphelinin ayrıca 3 ayrı dosyadan UYAP aramasının da bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde işlemleri yapılan Fatma E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.