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8 yaşındaki Narin'le ilgili flaş gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da 8 gündür aranan, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

28.08.2024 - 20:02 | | DHA
8 yaşındaki Narin'le ilgili flaş gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır" ifadelerine yer verdi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ AĞABEY

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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