8 Mayıs ne günü, Anneler Günü mü? Anneler Günü ne zaman?

8 Mayıs ne günü, Anneler Günü ne zaman? ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesiyle ortaya çıkan Anneler Günü bugün dünyanın her yerine yayıldı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanıyor.

8 MAYIS NE GÜNÜ?

8 Mayıs Dünya Talasemi Günü

Dünya Erkekler Günü

1157 - Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer hayatını kaybetti.

1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.

1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü

1902 - Martinique'te Pelée Yanardağı patladı ve 30 bin kişi öldü.

1911 - Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci Sabri Ülgener doğdu.

1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1972 - Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine; İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

1980 - Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

2009 - TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı.

2010 - Bucaspor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

2015 - Türk tiyatro, sinema sanatçısı ve yönetmeni Zeki Alasya öldü.