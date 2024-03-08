8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı! TCG Nusret ile seyir yaptı

Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir gerçekleştirdi. Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü 26 mayının sadece taktik anlamda bir başarı olmadığını söyleyen Tuğamiral Gökçen Fırat,"Aynı zamanda stratejik ve operatif çok büyük etkileri oldu. Savaşın gidişatını değiştirdi, bir milletin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı'na giden yolda Türk milletine ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi. Çanakkale Deniz Savaşı, 'Çanakkale geçilmezin' denizdeki mührü oldu. Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir araya gelmesinin vesilesiyle kadın harp okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Kadın öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu'ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar.

"TARİH KADIN KAHRAMANLARIMIZLA DOLU"

Deniz kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar. Ancak Türk kadının, deniz kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı'nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu.Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz sorumluluğumuz değil, aynı zamanda geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.

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Konuşmanın ardından Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın harbiyeliler, Kilitbahir köyünde bulunan 'Dur Yolcu' yazısı açıklarında, Çanakkale Savaşları'nın seyrini döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

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