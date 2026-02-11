8 mahalle için içme suyu açıklaması! 12 saat boyunca kullanılmaması gerekli

Haberin Devamı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden (ASKİM) yapılan açıklamada, kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve uzun vadeli su arz güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen yenileme çalışmalarında kritik bir aşamaya gelindiği belirtildi.

Yeni hatların mevcut sisteme entegrasyonu ve sterilizasyon işlemleri nedeniyle 8 mahallede 12 saat boyunca geçici kullanım tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.

Malazgirt, Kayalık, Fatih, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Turgut Reis, Siteler ve Mehmet Akif mahallelerinde, çalışmalar süresince şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, teknik işlemlerin tamamlanması ve hatların hijyenik şekilde devreye alınabilmesi için önümüzdeki 12 saatlik süre boyunca şebeke suyunun yalnızca temizlik, banyo ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılması; doğrudan içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şehrimizin gelecekteki su arzını güvence altına almak amacıyla yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında yeni içme suyu hatlarımızı devreye alıyoruz. Bu süreçte halk sağlığını korumak adına belirtilen mahallelerimizde şebeke suyunun içme suyu olarak tüketilmemesi büyük önem arz etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sistem güvenli şekilde hizmet vermeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın anlayışı ve hassasiyeti için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.