74/b Trafik Cezası Kodu Nedir? 74/b Cezası Ne Kadar, Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik cezası olup olmadığını öğrenmek isteyen bir kişinin e-Devlet gibi sistemlerden yararlanabilir. Ama trafik cezaları belirli kodlara göre uygulanır. Bu kodların ise, birbirinden farklı anlamları bulunur. 74/b trafik cezası da bunlardan bir tanesidir. Trafik Kanunu'nda yer alan maddelere göre de bu kodlar meydana gelir.

74/b trafik cezası, görevli bir kişi ya da ışıklı trafik işareti olmayan ama trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş olan okul ya da yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, aynı zamanda varsa buralardan geçen ya da geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemekten kaynaklı olan uygulanan bir idari para cezasıdır.

74/B Cezası Ne Kadar?

Trafik Kanunu'n 74. maddesi gereğince uygulanan para cezası tutarı ise, 2021 yılına göre 598 TL'dir. Aynı zamanda bu kişilerden 20 ehliyet puanı da kesilir. 74/b trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren ise, 15 gün içinde ödenmesi halinde da %25 indirim uygulanarak 366 TL ödenir. 74/a kodlu trafik cezasının miktarı ise 2022 yılında 888 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme ile birlikte ise, 15 gün içinde gerçekleştirilen ödemelerde ise %25'lik bir erken ödeme indirimi ile 666 TL ödenmesi gerekir.

74/B Cezası Nasıl İtiraz Edilir?

74/b trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi gösteren Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Yapılan itirazlar ise değerlendirilerek bir sonuca bağlanır. İtiraz için gerekli olan evraklar ise şunlardır;

74/b trafik cezası fotokopisi,

Ruhsat fotokopisi,

Ehliyet fotokopisi,

Kimlik fotokopisi,

Varsa haklı olduğunuzu kanıtlayan somut delilinizi gösteren ek dokümanlar da ekleyebilirsiniz.

74/b Ceza Puanı Kaçtır?

Emniyet genel müdürlüğü tarafından yayınlanan olan trafik cezası rehberinde bulunan 74/b trafik cezasının sürücüye yazılması durumunda ceza puanı ehliyete 20 ceza puanı da birlikte işlenir. Trafik cezasının yazılan tarih içinde bir yıl içinde farklı trafik cezaları nedeni ile 100 ceza puanını tamamlarsanız trafik polisleri de ehliyetinize el koyabilir. Bu nedenle de trafik cezalarına karşı da dikkatli olmanız gerekir. Ceza puanının, ileride sürücülük hayatınızı da etkileyebileceğini unutmamanız gerekir.